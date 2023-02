Klima-Schwindel: Schon Kinder werden an amerikanischen Schulen indoktriniert

Was sich anhört wie eine „krude Verschwörungstheorie“ ist in den USA längst Realität: Schon in Schulen werden Kinder zu Klima-Jüngern herangezogen und umfassend indoktriniert. Und wer den weitverbreiteten Weltuntergangsglauben der systemkonformen Klima-Wissenschaft in Frage stellt, muss mit Empörung und persönlichen Angriffen rechnen.

