Nachrichten AUF1 vom 08. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nach AUF1-Bericht über Volksbegehren-Skandal: Schweizer Post räumt Unregelmäßigkeiten ein

+ Panik um Maul- und Klauenseuche: Soll damit die Landwirtschaft zerstört werden?

+ Top-Jurist Schwab zum Bendels-Urteil: Gericht macht sich zum Büttel der

Politik

+ Staatsrechts-Legende Scholz: Keine Demokratie ohne Meinungsfreiheit!

+ Journalisten nach Bendels-Urteil: Verteidigt die Pressefreiheit in Deutschland!

+ 7 Monate Haft für Journalisten: Ein politischer Schauprozess, um Kritiker

einzuschüchtern!

+ Faeser-Ministerium schweigt zu Bendels-Urteil: Aus „Respekt vor der

Unabhängigkeit der Justiz“

+ Kriegsvorbereitung an Schulen? Kinder in Sachsen-Anhalt lernen

Wiederbelebung

+ HPV-Impfung: Kein Schutz, aber massive Nebenwirkungen – bis zum Tod!

+ Selbst bei Waffenruhe: Faeser will Ukrainer im Land behalten

+ Wirtschaftsfachmann Thomas Bachheimer: Unser Geldsystem ist am Ende!

Quelle: AUF1