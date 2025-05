WHO-Pandemievertrag beschlossen: Türöffner für die globale Gesundheitsdiktatur?

Kritiker und unabhängige Beobachter hatten gewarnt – nun ist es Realität: Am heutigen Dienstag hat die Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation den umstrittenen Pandemievertrag verabschiedet. Was das Abkommen konkret für Deutschland und Österreich bedeutet, kommentiert AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in Berlin.

Quelle: AUF1