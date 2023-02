Nachrichten AUF1 vom 15. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Europäische Union: Parlament beschließt Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035

+ Klima-Schwindel: Kältewellen in Indien – immer weniger Menschen sterben an Hitze

+ USA: Ballone, Ufos und ein Giftzug – wüste Spekulationen über rätselhafte Ereignisse

+ Inge Rauscher: „Die Menschen sind empört, dass die Regierung die Neutralität wegwirft“

+ Deutschland: Regierung stellt Bürger bei Schöffenauswahl unter Generalverdacht

+ Corona-Genspritzen: Pfizer-Forscher besorgt – Covid-19-Impfmaterial überall im Körper?

+ Fritz Loindl im AUF1-Gespräch zur Smartmeter-Überwachung: „Es ist eine internationale Agenda“

+ Die gute Nachricht: Pallaskatzen am Mount Everest entdeckt

Kurzmeldungen:

+ Giftspritze: Übersterblichkeit in Deutschland bei 13 Prozent

+ Schon wieder Betrug? Hunderte ungezählte Wahlzettel in Berlin aufgetaucht

+ Corona-Diktatur: Sozialleistungen in Brasilien nur für Geimpfte

+ Großer Austausch: Mehr als jeder Fünfte in Österreich ist kein Staatsbürger

+ Justizversagen: Verdächtige wegen zu langer Verfahren auf freiem Fuß

Quelle: AUF1