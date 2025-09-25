Nachrichten AUF1 vom 25. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Wachstum nur durch Kriegsausgaben – Merz verteidigt Schulden als „Konsens der Gerechtigkeit"

+ Merz holt neue Afghanen – Und die Deutschen zahlen mindestens 17.000 Euro für den Linienflug

+ Schuldenberg wächst – doch Hildesheim zahlt für bunte Ampeln

+ „Ich habe mein Leben lang gearbeitet“ – Berliner fassungslos über Afghanen-Flüge und Kürzungen

+ Österreich im Schuldenstrudel – Regierung lehnt Stopp der Impfmilliarden ab

+ EZB-Chefin Lagarde weiß es genau: Durch den digitalen Euro sollen wir kontrolliert werden

+ Fachmann schlägt Alarm: Nimmt der Staat unseren Rentnern bald die Häuser weg?

+ Alphabet enthüllt: Biden-Regierung erzwang YouTube-Zensur

+ Richterwahl im Bundestag – und was sie für unsere Freiheit bedeutet

+ „Aula“-Prozess: Dramatische Wendung nach Geheimdienst-Geständnis

+ Nach Mord an Charlie Kirk: Wie groß ist die Gefahr durch Linksextremisten?

