Nachrichten AUF1 vom 25. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 25. September 2025

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Wachstum nur durch Kriegsausgaben – Merz verteidigt Schulden als „Konsens der Gerechtigkeit"
+ Merz holt neue Afghanen – Und die Deutschen zahlen mindestens 17.000 Euro für den Linienflug
+ Schuldenberg wächst – doch Hildesheim zahlt für bunte Ampeln
+ „Ich habe mein Leben lang gearbeitet“ – Berliner fassungslos über Afghanen-Flüge und Kürzungen
+ Österreich im Schuldenstrudel – Regierung lehnt Stopp der Impfmilliarden ab
+ EZB-Chefin Lagarde weiß es genau: Durch den digitalen Euro sollen wir kontrolliert werden
+ Fachmann schlägt Alarm: Nimmt der Staat unseren Rentnern bald die Häuser weg?
+ Alphabet enthüllt: Biden-Regierung erzwang YouTube-Zensur
+ Richterwahl im Bundestag – und was sie für unsere Freiheit bedeutet
+ „Aula“-Prozess: Dramatische Wendung nach Geheimdienst-Geständnis
+ Nach Mord an Charlie Kirk: Wie groß ist die Gefahr durch Linksextremisten?

Quelle: AUF1

