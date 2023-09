Nachrichten AUF1 vom 6. September 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Israel: Erstes Land führt wieder Corona-Maßnahmen ein – wann ist es bei uns soweit?

+ Stefan Magnet: Halten die Mächtigen ihre schützende Hand über Freimaurer Teichtmeister?

+ Dresden funktioniert Luxus-Hotel zur Asylunterkunft um – soll Sachsen-Widerstand bestraft werden?

+ Dr, Prchlik zu Teichtmeister-Urteil: „Über schwere Schäden der Kinder ist nichts gesagt worden“

+ Verborgene-Drahtzieher: Die US-Hintermänner der deutschen Energiewende

+ Dirk Spaniel (AfD): „Keine Möglichkeit, Strom ohne fossile Energieträger und Kernenergie zu erzeugen“

+ Deutschland: Innenministerin Faeser soll Geheimdienst gegen Mitarbeiter eingesetzt haben

Kurzmeldungen:

+ Ukraine - Tausende Deserteure an Flucht gehindert

+ Modi will Indien in "Bharat" umbenennen

+ Elon Musk will jüdische ADL verklagen

Quelle: AUF1