Grüner Heizungswahn und „Great Reset“

Der deutsche Immobilienmarkt schlittert immer tiefer in eine Krise: Eine gefährliche Gemengelage aus steigenden Zinsen, fallenden Preisen und Schwierigkeiten in der Bauwirtschaft bereiten Immobilienbesitzer sorgen. EU-Sanierungszwang und Grüner Heizungswahn könnten für Millionen Eigenheimbesitzer zu Existenznöten führen. Gleichzeitig herrscht aber auch in den Ballungsräumen eine immer größere Wohnungsnot, die durch die Masseneinwanderung weiter befeuert wird.

Dies und viele weitere brisante Fragen zur Lage auf dem Immobilienmarkt erörtert Bernhard Riegler mit Dr. Eike Hamer vom Mittelstandsinstitut Niedersachsen... Quelle: AUF1