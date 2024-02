Nachrichten AUF1 vom 8. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ WEF-Zensur hat begonnen: APA verweigert brisante AUF1-Presseaussendungen

+ AUF1-Redakteurin Kirchweger: „Agenturen entscheiden, was Menschen erfahren dürfen“

+ FPÖ-Umfaller: Trotz anderslautendem Wahlversprechen stimmte FPÖ für Asylquartier in Salzburg

+ Remigration: In der BRD seit Jahrzehnten ein Thema – insbesondere vor Wahlen

+ FPÖ-Schmiedlechner: „ÖVP hat die Bauern sehr in die Abhängigkeit gedrängt“

+ Konten-Sperren für „Heimatkurier“: Droht patriotischen Medien die finanzielle Vernichtung?

+ Deutschland: Künstliche Intelligenz soll Strafverfolgung übernehmen

Kurzmeldungen:

+ Deutschland: Rüstungs-Industrie fordert Strategie

+ Österreichische Hochschülerschaft schließt Weiße aus

+ Selenskij will russische Vermögenswerte

+ USA: Wird Joe Biden durch Michelle Obama ersetzt?

+ Bauern-Protest in Spanien – bald auch in Kroatien?

Quelle: AUF1