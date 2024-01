Berliner Kommentar zum Bauernprotest: Das Maß ist voll

Seit einer Woche machen die Bauern in ganz Deutschland gegen Politik der Ampel-Regierung mobil. Nach der Großkundgebung in Berlin am 8. Januar haben sich heute noch mehr Landwirte mit ihren Traktoren und Transparenten in der Bundeshauptstadt eingefunden, um das Sterben des Bauernstandes abzuwenden. Mittlerweile unterstützen auch andere Berufsgruppen den Protest. Martin Müller-Mertens war in Berlin vor Ort und hat sich dort ein Bild von der Lage gemacht.

Quelle: AUF1