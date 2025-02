Messer-Amok in Villach: AUF1 spricht mit Ersthelfer!

Nach dem Terroranschlag eines 23-jährigen Syrers in Villach herrschen aktuell Schock und Entsetzen in Österreich. Michael P. hat sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Buchgeschäft in der Villacher Innenstadt aufgehalten, als er plötzlich zum Ersthelfer und Augenzeugen wurde. AUF1 hat mit ihm über seine Erlebnisse und die politische Verantwortung für den Terror gesprochen.

Messer-Amok in Villach: AUF1 spricht mit Ersthelfer! Quelle: AUF1