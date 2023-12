Bayern: CSU-Vorstoß für Gender-Verbot in Schulen und Verwaltung

Reizthema Gendern: Obwohl sich bei Befragungen in der Regel rund drei Viertel dagegen aussprechen, wird es den Menschen dennoch von einer politisch-korrekten Minderheit aufgezwungen. In Bayern soll damit nun Schluss sein und der Gender-Sprech aus Schulen und Behörden verbannt werden. Wir haben uns dazu in der Dreiflüssestadt Passau umgehört.

