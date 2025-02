AfD Bürgermeister von Jüterbog: "Bin regelmäßig Zielscheibe von Attacken"

Wie ein Bürgermeister um Akzeptanz kämpfen muss, wenn er nicht der "richtigen" Gesinnung folgt, zeigt das Beispiel in der brandenburgischen Stadt Jüterbog. Nun ist das Stadtoberhaupt Ende letzten Jahres auch noch in die AfD eingetreten. Schon länger ist Arne Raue für seine systemkritische Haltung bekannt. So kritisiert er nicht nur die aktuelle Asylpolitik, sondern trat gar in der Vergangenheit als Redner auf einer maßnahmekritischen Corona-Demonstrationen auf. Doch jetzt kandidiert er für einen Sitz im Bundestag.

Was ihn dazu bewog, den Rathausschlüssel gegen einen Stuhl im bundesdeutschen Parlament einzutauschen, verrät er im Interview mit AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1