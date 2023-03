Werner Bergholz im AUF1-Gespräch: „Covid-Impfung greift offenbar Immunsystem an“

Wie seriös und unvoreingenommen die Berichterstattung der Systemmedien ist, konnte man in den letzten drei Jahren ja zur Genüge genießen: Da wurden die gefährlichen Gen-Spritzen als absolut sicheres Wundermittel gegen Covid angepriesen. Kritik daran sowie an den Corona-Zwangsmaßnahmen wurde reflexartig als Verschwörungstheorie abgetan. Aber nicht die globalistischen Systemmedien wie der „Standard“ haben Recht behalten, sondern die von ihnen bekämpften Schwurbler – und zwar in allen Punkten. Dass die mRNA-Injektionen weder wirksam noch sicher sind, bestätigt auch Prof. Dr. Werner Bergholz im Interview mit Isabelle Janotka.

