Tee statt Tablette: Die vergessene Heilkraft der Natur

Was kann ein Tee, was eine Tablette nicht kann? Eine ganze Menge – wenn man Diplom-Biologe Jens Jakob fragt. Im Gespräch erklärt der Gründer der „Herbathek“ in Berlin, warum Heilpflanzen, Wildkräuter und Naturheilmittel wieder einen festen Platz in unserem Alltag brauchen. Erfahren Sie in dieser Sendung, worauf Sie beim Kauf achten sollten, welche Kräuter echte Allrounder sind – und warum das Wissen von Hildegard von Bingen aktueller ist denn je.

Ausgewählte Produkte der „Herbathek“ finden Sie hier: https://link.auf1.shop/herbathek Jeder Einkauf unterstützt die Arbeit von AUF1. Quelle: AUF1