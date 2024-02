Nachrichten AUF1 vom 23. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Lage der Wirtschaft laut Habeck nicht „dramatisch schlecht“ – nur die Zahlen

+ WEF-Rutte und Ursula von der Leyen: Globalisten bringen sich in Stellung

+ US-Konservative gegen Pandemie-Vertrag und Finanzierung: Droht WHO das Ende?

+ Klima-Propaganda für Schulkinder: Von „Klimaschweinen“ und „Schweineeltern“

+ Energietechniker Dr. Steiner: „Klima-Katastrophe findet in Mainstream-Medien und Politik statt“

+ Österreich: AUF1-Lokalaugenschein in ukrainischem Flüchtlingsheim im Wienerwald

Kurzmeldungen:

+ Amoklauf an Schule in Wuppertal: Täter 17-jähriger Migrant

+ Grünen-Treffen wegen "extremer Angst" vor Protest abgebrochen

+ Österreichische Uniprofessoren fordern Verjährung bei Plagiaten

+ Moderna: Milliardenverlust für Hersteller von Covid-Impfungen

+ Kanada hilft Gates und Soros beim Verdunkeln der Sonne

Quelle: AUF1