Nachrichten AUF1 vom 21. April 2023

+ CORRECTIV gegen AUF1: Jetzt greifen uns die Helfershelfer von George Soros an!

+ Björn Höcke im AUF1-Exklusivgespräch: „Das ist der freieste Staat auf deutschem Boden, in dem wir gerade leben!“

+ China forschte laut US-Senat schon im November 2019 an Covid-Impfstoffen

+ Hedwig von Beverfoerde: „Kentlers pädophile Netzwerke existieren nach wie vor“

+ CORRECTIV: Wer steckt hinter dem sogenannten „Recherchenetzwerk“?

+ Deutschland: Bundesregierung beschließt Smart Meter – ein Vorbote der Stromrationierung?

+ Dazu schweigen die „Klima-Retter“: Einwanderung bringt eine CO2-Explosion

+ Die gute Nachricht: Lieblinsplatzerl Hallstättersee im Salzkammergut

+ Wohnungsmarkt und Bauwirtschaft auf der Kippe

+ Bundestag lehnt Corona-Untersuchungsausschuss ab

+ Immer mehr Einwanderer, immer weniger Einheimische

+ Scholz bekommt Volkszorn hautnah auf Rügen zu spüren

+ 225.000 Unterschriften für Petition gegen WHO-Allmacht

