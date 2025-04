Nachrichten AUF1 vom 07. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Kriegsvorbereitungen: 800.000 NATO-Soldaten sollen durch Deutschland

marschieren

+ Kayvan Soufi-Siavash: Kriegsdienst für Frauen soll heimlich der Bevölkerungsreduktion dienen

+ Kaserne statt Klassenraum? Faeser will Zivilverteidigung an Schulen

+ Omas gegen Krieg: Wir wollen Frieden für unsere Enkel

+ Angriff auf unser Bargeld: Kommt nun die Pflicht zur Kartenzahlung?

+ Frankreich: Tausende gegen Wahlannullierung von Le Pen auf der Straße

+ Neue Kampagne für Gen-Nahrung in Krankenhäusern?

+ Nächste Pandemie: Was bedeutet Trumps WHO-Austritt wirklich?

+ „Delegitimierer des Staates“: So willkürlich agiert Brandenburgs

Verfassungsschutz

+ Repression in Großbritannien: Täglich Festnahmen wegen Online-Kommentaren

+3.000 Unterschriften verschwunden – Sabotage bei Schweizer E-ID-

Referendum?

