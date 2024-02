Österreich: Dr. Herbert Fritz kommt nach 9 Monaten aus der Taliban-Haft frei!

Nach neun Monaten Gefangenschaft bei den Taliban in Afghanistan ist heute früh der österreichische Publizist Dr. Herbert Fritz (84) am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Neun Monate lang haben Familie und Freunde um das Urgestein der nationalen Opposition in Österreich gebangt – nun ist die Erleichterung über die überraschende Wende in diesem undurchsichtigen Fall groß.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1