ZDF-Doku über "Kriminelle Clans in Deutschland" fragt "Ist der Staat machtlos?"

Sogenannte kriminelle Clans verdienen Millionen mit illegalen Geschäften. Mittlerweile findet man sie auch außerhalb von typischen Hotspots wie Berlin, Bremen und Essen. Ihr geheimes Netz breitet sich bis in die Polizei- und Sicherheitsbehörden aus. Die ZDF-Dokumentation "Kriminelle Clans in Deutschland: Ist der Staat machtlos?" von Esther Hofmann und Anna Schultz widmet sich dem Phänomen. Sie steht ab Dienstag, 1. Juli 2025, 10.00 Uhr, als Stream im ZDF zur Verfügung. Sendestart im TV ist um 20.15 Uhr.

Das Vermögen der sogenannten kriminellen Clans in Deutschland wird von Ermittlern derzeit auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt – Tendenz steigend. Das Geld verleiht ihnen immer mehr Macht und Einfluss. Sie spannen damit auch ein Netz aus Abhängigkeiten bis hinein in den Sicherheitsapparat, wie Beispiele belegen.

Derzeit wird gegen mehrere Polizeibeamte ermittelt, die in einem typischen Clan-Hotspot eingesetzt wurden. Angeblich haben sie im Gegenzug für Bargeld und Luxusartikel im Wert von mehreren hunderttausend Euro Dienstgeheimnisse verraten und eine Clan-Familie bei Drogengeschäften unterstützt.

"Solche Dinge treffen einen ins Mark, und man geht am nächsten Tag ganz anders in den Dienst, weil man große Angst hat, dass sich der Kollege gegenüber oder die Kollegin im Nachbarbüro ebenfalls hat kaufen lassen – und man dadurch möglicherweise in große Gefahr geraten kann", sagt ein Behördenmitarbeiter, der regelmäßig mit einem der Beschuldigten zusammengearbeitet hat.

Im Film sprechen Experten und Insider aus Polizei- und Ordnungsbehörden sowie Personen die Clans nahestehen. Einer behauptet, es gebe sogar Kontakte zum Zoll: "Wer den Zoll in der Hand hat, kann fast machen, was er will. Das ist das Tor für viele Geschäfte", sagt er im ZDF-Interview.

Die Doku geht auch der Frage nach, ob dies alles Einzelfälle sind oder ein generelles Problem. "Das ist für die Korruptionsforschung ein relativ neuer Bereich, weil das, was Clans entwickelt haben, wie sie Korruption für ihre kriminellen Ziele nutzen, eine Kombination aus verschiedenen Methoden ist, die wir in den Jahren zuvor so vielleicht noch gar nicht gesehen haben", sagt Karin Holloch von Transparency International Deutschland.

Ein Fazit der Experten: Den Clans stehen überlastete Sicherheitsbehörden gegenüber. Es gebe vor allem zu wenig Personal. Im Fall von Geldwäsche beklagen die Ermittler eine Gesetzeslage, die das Durchgreifen schwer mache.

Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Quelle: ZDF (ots)