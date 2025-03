Trump wird das Fort Knox Gold nicht prüfen können – zu riskant!

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Goldbestände in Fort Know überprüfen zu wollen. Seit über 70 Jahren hat es dort niemand mehr richtig gesehen. Goldexperte Thomas Bachheimer ist überzeugt: Auch Trump wird das nicht schaffen. Sein erster Versuch, 2017, scheiterte bereits. Das Risiko wäre zu groß. Sollte dort nämlich viel weniger oder gar kein Gold mehr liegen, würde das US-Dollar-System sofort zusammenbrechen. Russland und China würden sich die Weltwährung schnappen, und die BRICS-Staaten könnten ihre geplante Währung rasch auf den Weg bringen. Die USA würde damit am Boden liegen.

Das könne Trump nicht wollen. Mit seiner Ankündigung könnte er aber durchaus andere Absichten verfolgen. Quelle: AUF1