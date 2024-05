Nachrichten AUF1 vom 22. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nach Schwab-Rücktritt: Neue „strategische Ausschüsse“ im WEF als künftige globale Superministerien?

+ Publizist Hörstel zu Saarland-Überschwemmungen: Hinter der Flut stehen die Eliten

+ Täter-Opfer-Umkehr: Dieses Dokument beweist, wie Migrantengewalt vertuscht wird

+ Politisch motivierte Gewalt: Wir zeigen, wie mit Statistiken Politik gemacht wird

+ Krah-Rücktritt: So hart ging es hinter den Türen des AfD-Bundesvorstand wirklich zu

+ Exklusiv: FPÖ distanziert sich nicht von AfD

+ Kampf um Assange: Die Medien spüren Washingtons langen Arm

+ Nahost-Konflikt: Auch Norwegen erkennt jetzt Palästina an

+ Kann dieser Verdacht die Wahl entscheiden? Medien: Deep State wollte Trump töten

+ Skandal um Pfizer-SMS von der Leyens: Immer noch keine Ermittlungen in Deutschland

Quelle: AUF1