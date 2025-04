Nachrichten AUF1 vom 02. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ So zensiert die Wissenschaft die Wahrheit über krebserregende Covid-Spritzen

+ Top-Jurist zu SPD-Medienplänen: Systempolitiker klammern sich an die Macht

+ Das große Schweigen: Brüssel verweigert Aufklärung zu milliardenschwerem

NGO-Komplex

+ Propagandasender unter Druck: 50.000 Beweise gegen GEZ-Medien vorgelegt

+ So treiben Ausländer die Gewaltkriminalität in Deutschland in die Höhe

+ Corona-Aufarbeitung? Fehlanzeige in Politik und Medien!

+ Neue Ämter im US-Gesundheitswesen bestätigt

+ Sachsen-Skandal: CDU verhindert Rentengerechtigkeit!

+ Anfrage enthüllt: So viel Steuergeld floss in das Polizeihassprogramm!

+ Machtpoker in Deutschland: CDU-Wutaufstand gegen Merz?

Quelle: AUF1