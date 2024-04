Nachrichten AUF1 vom 17. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

+ Brüssel: Wirbel um Veranstaltungsverbot reißt nicht ab

+ Österreich will Messer aus dem öffentlichen Raum verbannen

+ Tatort Reumannplatz: Neue Waffenverbotszone in Wien

+ IWF: Erholung für Weltwirtschaft – Schlechte Aussichten für Deutschland und Österreich

+ Auswandern: Immer mehr Deutsche in Dänemark

+ Schleuser-Bande verkaufte Aufenthaltstitel für bis zu 350.000 Euro an reiche Ausländer

+ Juristin Behrendt zu WHO-Verträgen: „Eile soll Unrechtmäßigkeit überdecken“

+ Telegram-Gründer Durov: FBI will „Hintertür“ zur Plattform

+ Hisbollah-Anführer bei israelischem Luftangriff getötet

+ Agrardiesel: Bauern-Präsident droht mit neuen Protesten



+ NATO-Manöver Steadfast Defender: Britische Militärkonvois rollen durch Deutschland

+ Ukraine fordert weitere Militärhilfe: Selenski: Verhältnis von Artilleriemunition 1 zu 10

+ Verhältnis zum Islam: CDU schwächt offenbar Forderungen an Muslime ab

+ Nach Migrantengewalt in Görlitz: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

+ Niger rückt weiter vom Westen ab: Russland eröffnet offenbar Militärstützpunkt

