Protest gegen Bargeldverbot – Dieser Mann wurde schon digital bestohlen: Jetzt warnt er uns

Im Oktober letzten Jahres begann offiziell die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro. Viele Kritiker befürchten: Mit der virtuellen Währung wächst auch die Gefahr einer Abschaffung des Bargeldes. In Frankfurt am Main – dem Sitz der Europäischen Zentralbank – protestierten am Wochenende verschiedene Initiativen auch gegen das Ende von Münzen und Scheinen. Daniel Matissek war vor Ort.

