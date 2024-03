Tesla-Anschlag: False Flag-Aktion in Brandenburg?

Der Parkplatz vor dem Tesla-Werk bei Berlin war auch heute weitgehend leer. Denn die Bänder in der sogenannten Giga-Factory stehen still. Voraussichtlich noch bis Anfang kommender Woche. Grund ist der Anschlag auf die Stromversorgung der Fabrik am Dienstag. Doch wer waren die Täter? Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben halten die Behörden für authentisch. Martin Müller-Mertens hat dennoch Zweifel.

