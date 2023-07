Claudia Ludwig zum Skandal-Urteil gegen Dr. Habig: „Unrecht ist kaum zu ertragen“

Die Justiz in Deutschland geht hart gegen Ärzte vor, die in der Corona-Zeit Impfbefreiungen ausgestellt haben – aus Sorge um die Gesundheit ihrer Patienten. Während kürzlich in Salzburg der bekannte Arzt Prof. Andreas Sönnichsen auch in zweiter Instanz wegen eines ähnlichen Delikts freigesprochen wurde, hat das Landgericht Bochum nun den seit 13 Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Mediziner Dr. Heinrich Habig zu fast 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Frau Claudia Ludwig verfolgte als Freundin der Familie Habig den Prozess vor Gericht.

Bernhard Riegler hat mit ihr darüber gesprochen. Quelle: AUF1