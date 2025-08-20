Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Merkels Werk – unser Untergang": Die gesamte Buchpräsentation

„Merkels Werk – unser Untergang“: Die gesamte Buchpräsentation

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

In Wien stellte der Publizist Gerald Grosz gestern sein neues Werk vor – eine kompromisslose Abrechnung mit Angela Merkels Grenzöffnung von 2015. Mit dabei: Udo Landbauer und Dominik Nepp von der FPÖ sowie AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla. Einig waren sich alle: Merkels Tat war ein politischer Dammbruch und brachte schweres Leid über die Bevölkerung. Grosz selbst spricht sogar vom "größten Verbrechen der Nachkriegszeit".

Das Buch von Gerald Grosz „Merkels Werk – unser Untergang“ gibt’s ab sofort im AUF1-Shop: https://www.auf1.shop/products/merkels-werk-unser-untergang

Quelle: AUF1

