Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Corona-Politik: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

Corona-Politik: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Mutige Ärzte, die vor den mRNA-Spritzen warnten, werden bis heute verfolgt. So musste etwa der Arzt Doktor Heinrich Habig kürzlich wieder in Haft. Er soll Covid-Impfbescheinigungen ausgestellt haben, ohne seinen Patienten das mRNA-Präparat verabreicht zu haben. Im exklusiven Interview spricht Habigs Verteidiger Rechtsanwalt Wilfried Schmitz über den Zustand des Rechtssystems in Deutschland.

Welch heftigen Angriffe mutige Ärzte wie Heinrich Habig seit der Corona-Zeit erleben müssen, das sehen Sie in der großen AUF1-Doku „Corona Helden – gejagt, gehetzt, geächtet! Wir vergessen euch nicht! ( https://auf1.tv/corona-helden-wir-vergessen-euch-nicht)“ – auch als zensursichere DVD ( https://www.auf1.shop/products/corona-helden-dvd ).

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte packen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige