Corona-Politik: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

Mutige Ärzte, die vor den mRNA-Spritzen warnten, werden bis heute verfolgt. So musste etwa der Arzt Doktor Heinrich Habig kürzlich wieder in Haft. Er soll Covid-Impfbescheinigungen ausgestellt haben, ohne seinen Patienten das mRNA-Präparat verabreicht zu haben. Im exklusiven Interview spricht Habigs Verteidiger Rechtsanwalt Wilfried Schmitz über den Zustand des Rechtssystems in Deutschland.

Welch heftigen Angriffe mutige Ärzte wie Heinrich Habig seit der Corona-Zeit erleben müssen, das sehen Sie in der großen AUF1-Doku „Corona Helden – gejagt, gehetzt, geächtet! Wir vergessen euch nicht! ( https://auf1.tv/corona-helden-wir-vergessen-euch-nicht)“ – auch als zensursichere DVD ( https://www.auf1.shop/products/corona-helden-dvd ). Quelle: AUF1