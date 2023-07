Autor Knechtel über Pädo-Rapper: Sexphantasien über zweijähriges Kind

Mit dem Aufkommen der Grünen in den 1970er Jahren wurde erstmals Pädophilie in Zusammenhang mit politischen Forderungen thematisiert. Geebnet wurde diese Diskussion durch den pädophilen Wissenschaftler Helmut Kentler. Dessen krude Ansichten und Methoden im Umgang mit Kindern prägten jahrzehntelang sogar Behörden wie Jugendämter. Neuerdings sorgen sogenannte Dragqueens für Furore, weil als Frauen verkleidete Männer in schrillen Klamotten vor Kindern Lesungen durchführen.

Kritiker sehen darin eine neue Form des Kindesmissbrauchs. Isabelle Janotka hat sich mit Tilman Knechtel über das Thema Pädophilie und den deutsch-iranischen Rapper Sinan-G unterhalten. Quelle: AUF1