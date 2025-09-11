Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kriegsresolution? EU-Parlament fordert Freigabe für Angriff auf Russland

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Mag. Gerald Hauser (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Mag. Gerald Hauser (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Der Grund für die russischen Drohnenflüge nach Polen scheint bislang unklar. Doch möglicherweise reagiert Moskau damit auf einen Beschluss im Europa-Parlament vom Montag. In Straßburg spricht AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem EU-Abgeordneten Mag. Gerald Hauser.

Quelle: AUF1

