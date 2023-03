Nachrichten AUF1 vom 15. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Straßburg: Katastrophe für Hausbesitzer – EU-Parlament nickt Gebäude-Sanierungszwang ab

+ Martin Sellner bei „Stefan Magnet AUF1“: „Ihre Nadel ist an uns gebrochen!“

+ Deutschland: Berliner Klima-Volksentscheid wird von US-Globalisten finanziert

+ Corona-Kritiker Thomas Winnischhofer: „Wir sind Kämpfernaturen und machen weiter“

+ Österreich: Der „Kultur-Token“ – ein Soziales Kreditsystem für Wien

+ Corona: „Impf-Hanni“ Mikl-Leitner sieht Impfzwang plötzlich als Fehler an

+ „Gesund AUF1“: Was geschieht im Körper nach einer mRNA-Corona-Impfung?

+ Buch der Woche: „Lügen, die mir meine Regierung erzählte und der Weg in eine bessere Zukunft“ von Dr. Robert Malone

Kurzmeldungen:

+ Urlaubsstrände auf Ibiza und Gran Canaria werden zu "Smart Beaches"

+ Klimakrise laut "Vielflieger"-Luisa Neubauer "sexistisch"

+ Linzer SPÖ-Bürgermeister: „Man hätte Impfpflicht durchziehen müssen

+ Inflation in Argentinien auf über hundert Prozent gestiegen

+ Lebensschützer "Aktion Lebensrecht für Alle" von Protestanten ausgeladen

Quelle: AUF1