„Wer stört, muss weg!“ – Wie kritische Wissenschaft systematisch entsorgt wird

Immer mehr Professoren verlieren ihren Job – nicht etwa wegen schlechter Arbeit, sondern weil sie unbequeme Fragen stellen. Cancel Culture an Universitäten ist längst Realität. Doch kaum jemand spricht darüber. In dieser Ausgabe von Elsa AUF1 berichtet Prof. Anke Uhlenwinkel, wie kritische Wissenschaftler mundtot gemacht und aussortiert werden – und warum das uns alle angeht. Was einst Orte freier Debatte waren, sind heute Institutionen der Angst, Zensur und politischen Gleichschaltung. Wer nicht ins vorherrschende Narrativ passt, fliegt.

In ihrem Buch „Wer stört, muss weg – Die Entfernung kritischer Professoren aus Universitäten“, das sie gemeinsam mit Heike Egner verfasst hat, macht Uhlenwinkel deutlich: Das hat System. Im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber spricht sie über Machtmissbrauch, Gleichschaltung und den Verrat an der Idee von Wissenschaft. Das Buch „Wer stört, muss weg!“ von Anke Uhlenwinkel und Heike Egner finden Sie hier: https://www.auf1.shop/products/wer-stoert-muss-weg Quelle: AUF1