„Tote Deutsche waren gewollt“: Stefan Scheil zur Landnahme im Osten

Weiterhin hält die polnische Regierung ihre Forderung über 1,3 Billionen Euro an Berlin aufrecht. Diese sogenannten „Reparationen“ soll Deutschland für den Krieg bezahlen, an dessen Ausbruch Polen selbst nicht ganz unschuldig ist. Zudem hat Polen mit den Ostgebieten und den damit verbundenen Sachwerten bereits ein Vielfaches dieser Summe geraubt. Isabelle Janotka hat deshalb mit dem Historiker Dr. Stefan Scheil über die wirklichen geschichtlichen Fakten zum Kriegsausbruch und über die polnische Landnahme und die Massenverbrechen an deutschen Zivilisten gesprochen.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1