E-Impfpass: Droht nun die totale Kontrolle?

Mit 30. September wird der elektronische Impfpass in Österreich flächendeckend – und ohne Möglichkeit zur Abmeldung – eingeführt. Kritiker fürchten eine totale Kontrolle – vor allem in Kombination mit der geplanten „digitalen Geldbörse“ der EU. Am Montag organisierte der Verein „Wir EMUs“ dazu in Linz die Pressekonferenz „Neuer E-Impfpass als digitale Fußfessel?“.

Doch welche Gefahren drohen nun konkret? Quelle: AUF1