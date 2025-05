Nachrichten AUF1 vom 23. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Massiver Anstieg von Herztod seit Covid-Injektion

+ Nach strengen Kontrollen: Moderna zieht Covid-Grippe-Spritze zurück

+ Hochgefährlich! Geheimes WHO-BiowaƯenlabor in der Schweiz

+ Grenzkontrollen: Bundespolizei will oƯenbar keine Hilfe

+ Zeitbombe ethnische Wahl? Jeder Vierte in Deutschland hat Migrationshintergrund

+ „Österreich braucht einen Milei“ – Unternehmer fordert radikalen Kurswechsel

+ Merz eröƯnet deutsche Kampfbrigade im Baltikum – Kritik an Kriegsrhetorik

+ Kriegsszenario vor Merz-Besuch: Bundeswehr übt AngriƯ in Litauen

+ Michael Wendlers Deutschlandtour startet – AUF1 ist dabei

+ Abgeordneter Rothfuß: Sanktionen sind neue Dimension des Angriff auf Grundrechte

Quelle: AUF1