Warum Sport für die Gesundheit so wichtig ist

Bewegung und Sport können das Leben verlängern und wirken gegen zahlreiche Erkrankungen wie Diabetes, Krebs und Demenz. Muskeltraining stärkt das Immunsystem, es wirkt gegen Stress und schlechte Stimmung. Doch vielen fallen ihre Muskeln erst auf, wenn diese sich verspannen, verkürzen, verkümmern und schmerzen. Bei "rundum gesund" steht diesmal Bewegung im Mittelpunkt: "Muskeln stärken, Sehnen schützen - ein Plus für die Gesundheit". Zu sehen am Montag, den 14.12.2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Wie wirkt sich Sport auf den Körper aus?

Warum ist Sport wichtig für die Gesundheit? Wie geht Training ohne Verletzungsgefahr? Was ist bei Bewegungseinschränkungen zu tun? Diese und weitere Fragen klärt SWR Moderator Dennis Wilms mit Dr. Nikolaus Streich aus Heidelberg. Der Orthopäde und Sportmediziner ist Mannschaftsarzt beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Einblicke in den Aufbau von Muskeln und ihr Wachstum gibt die virtuelle Patientin Annie. Anhand der Computeranimation werden im Studio auch der weit verbreitete Achillessehnenriss sowie das Phänomen Muskelkater erläutert.

Wenn der Nacken schmerzt

Sie betreffen jeden Zweiten: Nackenschmerzen. Besonders belastend sind sie, wenn sie chronisch werden oder nach einer Phase der Besserung erneut auftreten. Die Ursachen - falsche Belastung, Bewegungsarmut, Fehlhaltungen, etc. - sind so vielfältig wie die Behandlungsmöglichkeiten. Drei Betroffene zeigen ihren Weg aus dem Schmerz und erklären, was ihnen geholfen hat.

Sport bei Krebs

Sport reduziert die Nebenwirkungen einer Chemo- oder antihormonellen Therapie und verbessert die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Diese vorteilhaften Auswirkungen untermauern zahlreiche moderne Studien. Brustkrebspatientin Ursula Kiepe trainiert wissenschaftlich begleitet am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen NCT in Heidelberg. Das hilft ihr, besser mit ihrer Erkrankung und den Folgen klar zu kommen.

Tipps vom Profi

Wie sich Sportverletzungen vermeiden lassen und der Alltag bewegter werden kann, verrät Sportwissenschaftlerin Jasmin Brandt. Ergänzend gibt sie Ernährungstipps zum Muskelaufbau.

Quelle: SWR - Südwestrundfunk (ots)