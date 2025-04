Dr. Seeling: „mRNA-Impfung verbieten!“ Übersterblichkeit geht 2025 weiter!

Vier Jahre nach Start der Corona-Impfungen gibt es keine Entwarnung! Die Übersterblichkeit bleibt im Jahr 2025 noch extrem hoch! Wo viel geimpft wurde, gibt es eine hohe Übersterblichkeit und gleichzeitig mehr Totgeburten. Das gilt für die deutschen Bundesländer genauso, wie für ganz Europa. Das sagt Dr. Dirk Seeling, der alle Daten und „Impf-Nebenwirkungen“ genau analysiert hat, im Gespräch mit AUF1-Chef Stefan Magnet.

In seinem Buch zu den „mRNA-Impfnebenwirkungen“ hat Dr. Seeling impfkritische Beiträge von über 40 Fachleuten zusammengetragen. Hier im AUF1 Shop bestellen: https://www.auf1.shop/products/long-post-covid-und-mrna-impfnebenwirkungen Besonders deutlich sei die besorgniserregende Datenlage seit der Verabreichung der sogenannten Booster-Impfungen im Jahr 2022, sagt der Psychologe und Autor Dr. Dirk Seeling. Doch die Statistik-Ämter im deutschsprachigen Raum würden das verschleiern. Dr. Seeling fordert eine schonungslose und ehrliche Corona-Aufarbeitung. Ohne diese müssten neue mRNA-Impfstoffe verboten werden. Denn die Covid-Injektionen hätten eine enorme Anzahl an Nebenwirkungen verursacht, seien verantwortlich für die anhaltenden Rekord-Krankenstände in Deutschland und hätten einen Anstieg von Turbo-Krebs ausgelöst.

Quelle: AUF1