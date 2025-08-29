Nachrichten AUF1 vom 29. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ 36.000-mal Denunziation: Diese Zahlen zeigen das wahre Ausmaß der Überwachung

+ Ausgeschlossener AfD-Kandidat bei AUF1: „Durfte mich nicht einmal gegen

Vorwürfe wehren“

+ NGO-Geldregen: Regierung verteilt Millionen für Meinungsmache

+ Sanktionen gegen Lipp & Röper: Debanking soll Klage gegen EU-Willkür

verhindern

+ Trump geht gegen Debanking vor: Wächst nun auch der Widerstand in Europa?

+ Kriegstüchtige Infrastruktur: Merz-Kabinett rüstet Häfen auf

+ Folgen des Great Reset: Wieder über drei Millionen Arbeitslose in Deutschland

+ FPÖ will alle Ministerien durchleuchten – Corona-Schikanen im Visier

+ Portugal zieht Konsequenzen: Lissabon will Kriminelle ausbürgern

+ Fünf Jahre Massendemo: Das war der 29. August 2020

+ Medizinrechtlerin Bahner: Masernpropaganda macht mich sprachlos

+ Showdown in Chemnitz: Marla-Svenja vor dem Knast

Quelle: AUF1

