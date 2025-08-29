Nachrichten AUF1 vom 29. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.
Dies sind die Themen:
+ 36.000-mal Denunziation: Diese Zahlen zeigen das wahre Ausmaß der Überwachung
+ Ausgeschlossener AfD-Kandidat bei AUF1: „Durfte mich nicht einmal gegen
Vorwürfe wehren“
+ NGO-Geldregen: Regierung verteilt Millionen für Meinungsmache
+ Sanktionen gegen Lipp & Röper: Debanking soll Klage gegen EU-Willkür
verhindern
+ Trump geht gegen Debanking vor: Wächst nun auch der Widerstand in Europa?
+ Kriegstüchtige Infrastruktur: Merz-Kabinett rüstet Häfen auf
+ Folgen des Great Reset: Wieder über drei Millionen Arbeitslose in Deutschland
+ FPÖ will alle Ministerien durchleuchten – Corona-Schikanen im Visier
+ Portugal zieht Konsequenzen: Lissabon will Kriminelle ausbürgern
+ Fünf Jahre Massendemo: Das war der 29. August 2020
+ Medizinrechtlerin Bahner: Masernpropaganda macht mich sprachlos
+ Showdown in Chemnitz: Marla-Svenja vor dem Knast
Quelle: AUF1