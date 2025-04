Angriff auf unser Bargeld: Kommt nun die Pflicht zur Kartenzahlung?

In Deutschland sollen Geschäfte künftig verpflichtet werden, neben Bargeld mindestens eine digitale Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Darauf hat sich die Arbeitsgruppe Finanzen in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD geeinigt. Doch was halten die Bürger von diesem Vorstoß? AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich in Berlin umgehört.

