Deutschland zittert vor der Kriegseskalation

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

US-Präsident Donald Trump würde nach eigenen Angaben Polen und das Baltikum militärisch gegen Russland verteidigen. Und auch immer mehr CDU-Politiker fordern den Abschuss russischer Drohnen und Flugzeuge bei Luftraumübertretungen. Doch wie denkt das deutsche Volk über diese zunehmenden verbalen Eskalationen? AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.

„Ich habe Angst" - Deutschland zittert vor der Kriegseskalation

Quelle: AUF1

