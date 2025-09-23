Deutschland zittert vor der Kriegseskalation

US-Präsident Donald Trump würde nach eigenen Angaben Polen und das Baltikum militärisch gegen Russland verteidigen. Und auch immer mehr CDU-Politiker fordern den Abschuss russischer Drohnen und Flugzeuge bei Luftraumübertretungen. Doch wie denkt das deutsche Volk über diese zunehmenden verbalen Eskalationen? AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.

„Ich habe Angst" - Deutschland zittert vor der Kriegseskalation Quelle: AUF1