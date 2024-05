Macron in Dresden – Zwei Präsidenten und viel Propaganda

Er lächelte hinter Absperrungen und sprach sogar auf Deutsch: Am Dienstag war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Sachsen. Zunächst auf Schloss Moritzburg und dann, am frühen Abend, in Dresden. Ein Auftritt, der wohl vor allem seinen Gastgebern dienen sollte – also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Michael Kretschmer.

AUF1 war mit dabei. Quelle: AUF1