3sat zeigt Gero von Boehms Dokumentation über Karl Lagerfeld

Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld, schon zu Lebzeiten eine Ikone, verstand es, sich perfekt in Szene zu setzen. Privates drang kaum nach außen. In seiner Dokumentation "Karl – Der Mann hinter der Maske" wirft Filmemacher Gero von Boehm einen intimen Blick hinter die makellos designte Oberfläche aus Slimani-Anzügen, Lederhandschuhen und schwarzen Sonnenbrillen. Zu sehen ab Samstag, 10. Mai 2025, zehn Jahre lang in der 3satMediathek und am Samstag, 24. Mai 2025, um 20.15 Uhr als Erstausstrahlung.

Karl Lagerfeld hatte die Medien bei öffentlichen Auftritten fest im Griff, doch hinter der glanzvollen Fassade gab es auch Schattenseiten. Sein Geburtsjahr 1933 hing wie eine dunkle Wolke über ihm: das Jahr, in dem Hitler an die Macht kam; beide Eltern waren Mitglieder in der NSDAP. Einer der Gründe, warum Lagerfeld sich mit Anfang Zwanzig in seiner Wahlheimat Paris neu erfand.

Einen tiefen Einschnitt erlebte er, als seine große Liebe, der Dandy Jacques de Bascher, 1989 an Aids starb. Lagerfeld ließ sich seine Trauer nicht anmerken und arbeitete diszipliniert weiter, veränderte sich aber äußerlich, wurde zusehends schwerer. Um die Jahrtausendwende ein erneuter Imagewechsel: Er verordnet sich eine Radikaldiät, tritt nun in den schmalen Anzügen des Dior-Designers Hedi Slimane auf, wird dank geschickter Marketingstrategien immer erfolgreicher – und endgültig zum Weltstar.

Karl Lagerfelds Vertraute berichten in der Dokumentation vom Seelenleben eines Künstlers, der zeitlebens im Rampenlicht stand, aber fast niemanden in sein Innerstes blicken ließ. Claudia Schiffer erinnert sich, wie er ihr zu Weltruhm verhalf, und Nadja Auermann erzählt, was ihn und sie charakterlich verband. Schauspieler Daniel Brühl wiederum schildert, wie er sich dem verschlossenen Modezaren annäherte, um ihn in einer Serie verkörpern zu können. Anna Wintour, Chefin der amerikanischen "Vogue", bekundet ihre Bewunderung für Lagerfeld und berichtet von einem Dinner, das ihr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Sébastien Jondeau, sein engster Vertrauter in den letzten Lebensjahren, gewährt Einblick in die Stunden vor Lagerfelds Tod.

Karl Lagerfeld, der unaufhörlich arbeitete, starb zwei Tage vor seiner letzten Modenschau, am 19. Februar 2019. "Er hat den Tod nicht akzeptiert, nicht mal in den 5 Minuten davor", so Sébastien Jondeau. Seine Asche wurde von Jondeau auf Lagerfelds Wunsch an einem unbekannten Ort in Frankreich verstreut. Kein Grabstein, kein Gedenkort.

Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Gero von Boehm zeichnet in "Karl – Der Mann hinter der Maske" den Lebensweg Karl Lagerfelds, den er 2005 in einem Interview persönlich kennenlernen konnte, nach: von der Kindheit als Sohn eines Dosenmilchfabrikanten in Bad Bramstedt bis in die schillernde Welt der Haute Couture.

