Fünf Jahre Lockdown: Die Täter planen den nächsten Angriff

Vor fünf Jahren waren die Straßen in Deutschland praktisch leergefegt. Eine Woche nach Österreich trieb auch die Bundesregierung in Berlin das Land in den ersten sogenannten Lockdown. Zum Jahrestag gab es übrigens weder Feiern noch Selbstkritik. Das Schweigen der Verantwortlichen hat seinen Grund, glaubt Martin Müller-Mertens in Berlin.

