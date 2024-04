Journalist Engels zu Veranstaltungsverbot in Brüssel: Evakuierung war vorbereitet

Die „National Conservatism Conference“ am Dienstag und Mittwoch in Brüssel wurde von einem Skandal überschattet. Der Brüsseler Bezirksbürgermeister Emir Kir hatte die Veranstaltung verboten. Am Dienstag riegelte die Polizei das Konferenzgelände stundenlang ab. Ein Vorgehen, das international – und schließlich auch bei der belgischen Regierung – für Kritik sorgte. Einer der Teilnehmer war der Historiker und Journalist Professor David Engels. Wie hat er die Ereignisse in Brüssel erlebt? Warum lenkte die belgische Regierung ein? Und hätte die Lage auch eskalieren können?

Da das Interview spontan auf dem Flughafen Brüssel aufgezeichnet wurde, bitten wir, die Bildqualität zu entschuldigen. Quelle: AUF1