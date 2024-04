Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 31 thematisiert Tim Kellner die Kalifats-Demo von Islamisten mitten in Hamburg, den allgemein ersichtlichen Fortschritt in Duisburg und den erneuten Überfall deutscher Rentner auf Polen!

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1