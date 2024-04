Jahrestag der Hygiene-Demonstrationen: Die Veteranen feiern ihren Sieg

Vier Jahre nach dem erst Lockdown gelten in Deutschland die „Querdenker“ als Synonym für den Widerstand gegen Maske und Impfung. Doch die Wiege der Proteste stand auch in Berlin. Anfang April 2020 trafen sich am Rosa-Luxemburg-Platz erstmals Andersdenkende zu, wie sie bald hießen, „Hygiene-Demonstrationen“. Zum Jahrestag sind viele von ihnen zurückgekehrt.

