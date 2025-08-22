Nachrichten AUF1 vom 22- August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.
Dies sind die Themen:
+ Polizistenmord von Völklingen: GEZ-Sender zweifelt am türkischen Täter
+ Chronik der Gewalt: Immer mehr Migranten-Angriffe auf Polizisten
+ Stefan Schubert nach Mord von Völklingen: „Polizisten werden vom Staat
verheizt“
+ Messerstadt Wien: So scheitern die Waffenverbotszonen
+ „Krankenhäuser unter Kommando?“ – BSW-Politiker warnt vor Einfluss der
Bundeswehr
+ Drosten gegen Lausen: Corona-Showdown im sächsischen Landtag
+ AfD-Chef Urban: Kretschmer hat sich als Corona-Hardliner inszeniert
+ Gates, Rutte, Pfizer vor Gericht – doch die Justiz mauert
+ Millionen für Schuldkult: Regierung finanziert postkoloniale Umerziehung
+ Epstein-Akten bleiben unter Verschluss – Richter blockiert Veröffentlichung
+ Zugang verweigert: Gericht stellt sich gegen alternative Gewerkschaft
+ Gerhard Wisnewski zur Nordstream-Festnahme: Der Geheimdienst präsentiert uns
einen Sündenbock
Quelle: AUF1