Nachrichten AUF1 vom 22- August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Polizistenmord von Völklingen: GEZ-Sender zweifelt am türkischen Täter

+ Chronik der Gewalt: Immer mehr Migranten-Angriffe auf Polizisten

+ Stefan Schubert nach Mord von Völklingen: „Polizisten werden vom Staat

verheizt“

+ Messerstadt Wien: So scheitern die Waffenverbotszonen

+ „Krankenhäuser unter Kommando?“ – BSW-Politiker warnt vor Einfluss der

Bundeswehr

+ Drosten gegen Lausen: Corona-Showdown im sächsischen Landtag

+ AfD-Chef Urban: Kretschmer hat sich als Corona-Hardliner inszeniert

+ Gates, Rutte, Pfizer vor Gericht – doch die Justiz mauert

+ Millionen für Schuldkult: Regierung finanziert postkoloniale Umerziehung

+ Epstein-Akten bleiben unter Verschluss – Richter blockiert Veröffentlichung

+ Zugang verweigert: Gericht stellt sich gegen alternative Gewerkschaft

+ Gerhard Wisnewski zur Nordstream-Festnahme: Der Geheimdienst präsentiert uns

einen Sündenbock

Quelle: AUF1