Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 22- August 2025

Nachrichten AUF1 vom 22- August 2025

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Polizistenmord von Völklingen: GEZ-Sender zweifelt am türkischen Täter
+ Chronik der Gewalt: Immer mehr Migranten-Angriffe auf Polizisten
+ Stefan Schubert nach Mord von Völklingen: „Polizisten werden vom Staat
verheizt“
+ Messerstadt Wien: So scheitern die Waffenverbotszonen
+ „Krankenhäuser unter Kommando?“ – BSW-Politiker warnt vor Einfluss der
Bundeswehr
+ Drosten gegen Lausen: Corona-Showdown im sächsischen Landtag
+ AfD-Chef Urban: Kretschmer hat sich als Corona-Hardliner inszeniert
+ Gates, Rutte, Pfizer vor Gericht – doch die Justiz mauert
+ Millionen für Schuldkult: Regierung finanziert postkoloniale Umerziehung
+ Epstein-Akten bleiben unter Verschluss – Richter blockiert Veröffentlichung
+ Zugang verweigert: Gericht stellt sich gegen alternative Gewerkschaft
+ Gerhard Wisnewski zur Nordstream-Festnahme: Der Geheimdienst präsentiert uns
einen Sündenbock

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte diadem in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige