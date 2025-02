Corona U-Ausschuss in Thüringen kommt! AfD will "harte Linie in der Aufklärung"

Das Corona-Regime verhindert bis heute jede Corona-Aufarbeitung. Doch nach dem Erdrutschsieg der AfD in Thüringen (32,8%) kommt nun ein regionaler Untersuchungsausschuss auf Landesebene, auf den sich mehrere Parteien geeinigt haben. Die AfD verfolge „eine harte Linie in der Corona-Aufklärung“ und möchte nach belastenden Beweisen suchen, die man dann „strafrechtlich verwenden kann“. Das erklärt Wiebke Muhsal, Sprecherin der AfD-Fraktion für die Aufarbeitung des Corona-Unrechts, im AUF1-Interview mit Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Die Corona-Aufarbeitung ist eine Kernforderung im Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl.

Auf Landesebene in Thüringen findet nun ein regionaler U-Ausschuss statt. Unbestritten ist, dass dies nur durch den Druck der AfD möglich wird, die wiederum vom Wähler im September massiv gestärkt wurde. Gegenstand der Untersuchungen wird auch die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ und die Umsetzung im Land Thüringen sein. Für viele Beobachter geht der U-Ausschuss in eine falsche Richtung, für andere ist es ein erster Schritt in Richtung Aufarbeitung.

Quelle: AUF1