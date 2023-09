Warum gerieren sich österreichische Staatskünstler als Klima-Aktivisten?

Kürzlich meldeten sich prominente österreichische Künstler aus Musik, Film und Show-Business zu Wort, um von der Politik in Wien mehr Maßnahmen für den Klimaschutz einzufordern. Obwohl sie weder Kompetenz auf diesem Gebiet besitzen noch dazu gefragt worden waren, traten sie quasi als moralisches Gewissen der Nation auf. Doch was bewegt diese Staatskünstler, sich derart in den Vordergrund zu schieben? Sabine Petzl machte sich in ihrem Kommentar ihre Gedanken dazu.

