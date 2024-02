Nachrichten AUF1 vom 27. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Kriegsvorbereitungen: Schickt der Westen bald Bodentruppen in die Ukraine?

+ Bauern-Proteste: Polizeigewalt in Polen – vehemente Landwirte in Brüssel

+ „Correctiv“-KI zur Bekämpfung von „Fake News“ – mit Fördergeld der Regierung

+ Geheimdienst-Provokation: Weißrusslands Präsident warnt vor False Flag Aktion

+ Droht Dritter Weltkrieg? – USA verlegen Atomsprengköpfe nach Großbritannien

+ Rechtsanwalt Scheer: „Menschen werden gezwungen, ORF zu finanzieren – ohne ihn zu nutzen“

+ Wien: Festabend „Nie wieder Pandemie“ – Veranstalter zuvor wegen Hetze ausgeladen

Kurzmeldungen:

+ Gericht: Correctiv muss Artikel ändern

+ Auch Evangelische Kirche warnt vor AfD

+ Gehaltserhöhung für deutsche Spitzenpolitiker

+ CDU-Landrat lässt Asylwerber arbeiten

+ Dänemark stoppt Nord-Stream-Untersuchung

Quelle: AUF1